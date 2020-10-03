Aydın'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gökyaka Mahallesi'nde T.G. ile akrabaları Ferdi Topuz, Veli Gültekin ve Adil Gültekin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz'u, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı iddia edildi.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetti.
Durumları ağır olan diğer yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.