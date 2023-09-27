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Yerel Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 03:59:00 -
Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki iki ayrı operasyonda 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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