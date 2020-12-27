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Aktüel Aydın'da 5 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Aydın'da 5 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-27 18:42:06 -
Aydın'da 5 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 gün önce kaybolan 32 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

Alangüllü Mahallesinde yaşayan ve 5 gün önce ot toplamak için Deve Güreşi Arenası mevkisine gittiği belirtilen Gençoğlu'nu arama çalışmaları, son olarak görüldüğü bölgede jandarma, AFAD ekipleri ve yakınlarının desteğiyle sürüyor.

Drone desteğiyle yürütülen çalışmalarda ekipler, ihbar üzerine bölgede kazılı bulunan çukura yoğunlaştı.

Hakkı Gençoğlu’nun ağabeyi Metin Gençoğlu, AA muhabirine çalışmalarda henüz bir ize rastlanmadığını belirtti.

Yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Gençoğlu, "En son Germencik ilçesinde bulunan ablasının yanından ayrıldı. Oradan 3 arkadaş beraber gezmeye çıkıyorlar. Arkadaşları dönüyor ama o yok. Biri yeğeni diğerini ise tanımıyoruz. Ben her gün kardeşimi aramaya geliyorum, bir umut belki buluruz diye. Bugün de buraya bir şüphe üzerine geldik, bulamadık. Hiçbir düşmanı yok. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kendi halinde bir kişiydi. Araştırmadığım, sormadığım, girmediğim karakol ve hastane kalmadı. Artık bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

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