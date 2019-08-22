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Aydın Yılmaz'ın yeni takımı! Nereden nereye...

Galatasaray alt yapısında yetişen ve Türk futboluna damgasını vurması beklenen futbolculardan birisi olan Aydın Yılmaz, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'a transfer oldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Aydın Yılmaz'ın yeni takımı! Nereden nereye...

Geleceğin yıldız adayı olarak Galatasaray alt yapısından çıkan Aydın Yılmaz, bir alt lig daha düştü. Aydın, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray formasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Braga'ya karşı attığı gollerle hafızalarda yer edinen Aydın Yılmaz, 31 yaşında Süper Lig'in çok gerisinde kaldı ve Sakaryaspor'a transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Kasımpaşa forması giymiş, geçen sezonu da  Adana Demirspor'da geçirmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
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