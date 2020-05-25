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Aktüel

Aydın Valisi Köşger'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:04:44 -
Aydın Valisi Köşger'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, görevinin başında olan polis ve jandarmayı ziyaret edip bayramlaştı.

Vali Köşger, Ramazan Bayramı dolayısıyla sahada denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini ziyaret etti.

Polis ve jandarmayla bayramlaşan Köşger, güvenlik güçlerinin özellikle Kovid-19 salgını döneminde görevlerini özveriyle yürüttüklerini söyledi.

Köşger, Aydınlıların genel anlamda tedbirlere uyduğunu sözlerine ekledi.


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