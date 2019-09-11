Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL’den işlem gördü.11 Eylül 2019 Çarşamba 09:43
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 27,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 6,50 TL; Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,15 TL en çok 1,25 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 9,00 TL.
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