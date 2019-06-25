Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75-17,00 TL aralığında işlem gördü.25 Haziran 2019 Salı 14:52
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,75-17,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,75 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,50 TL en çok 22,00 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,39 TL en çok 1,41 TL.
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