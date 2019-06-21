Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50-17,00 TL aralığında işlem gördü.21 Haziran 2019 Cuma 10:36
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,50-17,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 17,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 18,00 TL en çok 18,00 TL.
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