Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,70-16,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,70 TL en çok 16,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,50 TL en çok 19,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 7,75 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,30 TL en çok 1,42 TL.