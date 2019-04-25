Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,20-18,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,20 TL en çok 18,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 18,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,10 TL en çok 4,10 TL.