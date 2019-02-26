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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-14,50 TL aralığında işlem gördü.

26 Şubat 2019 Salı 09:37
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,00-14,50 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 14,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 22,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,50 TL en çok 5,50 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 20,50 TL.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:37
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