Aydın, Muğla ve Denizli'de 63 adrese uyuşturucu baskınında 111 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese 5 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri, uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Adreslere eş zamanlı baskınlar bu takibin ardından düzenlendi.

Aramalarda 3 tabanca ve 34 bong aparatı ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu madde bulundu. Adreslerde ayrıca 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.