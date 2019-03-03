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Aydın MEB Robot Takımı “rOctopus 7134”, Kanada da büyük bir başarıya imza attı

3 Mart 2019 tarihleri arasında Montreal, Canada’da düzenlenen olan FRC Festival de Robotique Bölgesel Turnusı’ndan “Entrepreneurship Award (Girişimcilik Ödülü)” alarak Aydın ve Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etti.

03 Mart 2019 Pazar 17:12
Aydın MEB Robot Takımı “rOctopus 7134”, Kanada da büyük bir başarıya imza attı

3 Mart 2019 tarihleri arasında Montreal, Canada’da düzenlenen olan FRC Festival de Robotique Bölgesel Turnusı’ndan “Entrepreneurship Award (Girişimcilik Ödülü)” alarak Aydın ve Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etti.


Bölgesel turnuvaya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum ile Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Rıza Arda Bayırlı liderliğinde Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Barış Hocaoğlu, Nazilli Fen Lisesinden Hüseyin Efe Karatekin ve Alper Adanalı, Kuşadası Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesinden Ahmet Burhan Yaman ve Yağız Özöetin, TED Ege Kolejinden Ebru Karagöz ve Özümay Eraydın ile Atabey Kolejinden Baran Üüyükuş’tan oluşanrOctopus 7134 takımı Aydın ve Türkiye’yi temsilen katıldı.



Dünyanın çeşitli ülkelerinden 42 takımın kıyasıya yarıştığı FRC Festival de Robotique Bölgesel Turnuvada “rOctopus 7134”; Bosh, Microsoft, Google gibi ünlü sponsorların desteklediği takımlar arasından kendi mütevazi imkânlarıyla ve profesyonel destek almadan sıyrılarak “Girimşicilik Ödülü” nü ülkemize ve ilimize getirmeyi başardı.


İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, “Tüm süreç boyunca rOctopus 7134’e destek veren başta Valimiz Yavuz Selim Köşger olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okımuş ve takım mentörü öğretmenlerimiz ile tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyor ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:12
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