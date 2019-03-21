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Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı konuştu

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi tarafından düzenlenen ‘Yerel Kalkınma ve Aydın Ekonomisi’ konulu sempozyum gerçekleştirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:47
Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı konuştu

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi tarafından düzenlenen ‘Yerel Kalkınma ve Aydın Ekonomisi’ konulu sempozyum gerçekleştirildi.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Prof. Dr. Mustafa Sakallı, Prof. Dr. İbrahim Atilla Acar, Prof.Dr. Mert Ural ve Doç Dr. Elif Ayşe Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Aydın ekonomisi masaya yatırıldı.



“Aydın için yeni bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor”


Sempozyumun açılış konuşmasını yapan, Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Başkanı Yıldıray Servet Çınar, “Aydın için yeni bir vizyon ortaya koymaya acil olarak ihtiyacımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi şahsi menfaatleri, toplum menfaatlerinin önüne koyduğumuz sürece, başarıya ulaşmamız mümkün değil. Onun için tüm toplumun menfaatlerini düşünerek planlama yapmamız, önce kendimizi sorgulamamız, ülke olarak tekrar sıçrama trendine geçmemiz için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi yerelde birlik olmamız gerekiyor. Ankara hızlandı. Son 6 aydır neredeyse tüm bakanlarımızı Aydın’da ağırladık. Önümüzde 4,5 yıllık uzun bir seçimsiz dönem var. Gelecekten umutluyuz. Ekonomi ile ilgili gerek bakanlıklar, gerek diğer ilgili kurumlar düzeyinde piyasalarda yaşanan daralmalara karşı, eski dönemlere göre çok daha hızlı refleks gösterilmekte. Aynı gayreti yerelde de kurumlarımızın da göstereceğine inancımız tamdır. Yeter ki toplum menfaatlerini, şahsi menfaatlerin üstünde tutalım. Bugünkü buluşmamızın ilimiz, bölgemiz, Türkiye ekonomisi ve kalkınmamız açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” dedi.



"Aydın’ın uçması için, kaptan pilota ihtiyacı var”


Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise, Aydın’ın ekonomik anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Aydın’da Tarım, Termal ve Turizm potansiyelimiz var. Tabi yerelde bu potansiyeli işleyebilecek çok önemli bir girişimimiz yok maalesef. Türkiye’de 2023 hedefleri arasında ülkeye gelen turist sayısını 70 milyona çıkarmak var. Aydın önemli bir turizm potansiyeline sahipken sadece 1 milyon turist gelmiş. Termalinde bugüne kadar külfetine katlanmışız ama nimetini kullanamamışız. Üç T diye tabir ettiğimiz, Tarım, Termal ve Turizm muazzam bir istihdam dostu. Turizmde termali kullanamıyoruz. Bunu kullanabilirsek Turizmi 12 aya çıkarabiliriz. İnşallah bunları önümüzdeki dönem yapacağız. Tarımla termali buluşturacağız. Seracılık yapacağız. Büyükşehirde imar planı değişiklikleri ile termal alanlar oluşturabiliriz. Tabi yerel kalkınmanın başlaması için başkanın yatırımcı dostu olması lazım. Ama bugün böyle bir başkan göremiyoruz. Aslında bu şehir uçacak, ama bu şehir için bir kaptan pilota ihtiyaç var. 2 kamyon portakal alarak, yem dağıtarak, bu ülkenin ekonomisini geliştiremezsiniz” diye konuştu.



Sempozyuma Cumhur İttifakı Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Aydın Ekonomi Kulübü Başkanı Yıldıray Servet Çınar, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, ASTİM Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, iş dünyası ve sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:47
  1. doğa

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