0553 313 94 23

Aydın efeleri kurutuluş gününü coşkuyla kutladı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşun 97’ncı yıl dönümü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle coşkuyla kutlandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:47
Aydın efeleri kurutuluş gününü coşkuyla kutladı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşun 97’ncı yıl dönümü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle coşkuyla kutlandı.



Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci dönümü, Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üç pare top atışıyla başlayan tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.


Başkan Çerçioğlu, göndere Türk Bayrağı’nı çeken Efelere hediyeler verirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve diğer protokol üyeleri de çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödüllerini takdim etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen bando takımı dinletisi ve yöresel halk oyunları katılımcılardan büyük ilgi gördü.



"Aydınlılar büyük bir destan yazmıştır"


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurtuluş Savaşı’nın mücadele ateşinin Efeler Diyarı Aydın’dan yakıldığını belirterek, “Efeler Diyarı Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlu olsun. 7 Eylül ‘Yas İstiklal ya ölüm’ diyen atalarımızın bizlerin bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmesi için ölümü göze aldıkları gündür. Her zaman esarete karşı bağımsızlığı için mücadele eden biz Aydınlılar, kadını erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük bir destan yazmıştır. Kurtuluş mücadelesinin kıvılcımının yakıldığı Aydın 2 kez işgal edilip düşmanları püskürten tek şehirdir. Aydın halkı olarak Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik, Yüzbaşı Ahmet, Asaf Gökbel ve Çete Ayşe gibi vatanseverlerin öncülüğünde tüm yurda dalga dalga yayılan direnişin 97’nci yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da onurla, gururla kutluyoruz. Kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır’ sözünün gereğini yapan Aydın halkı kanıyla, canıyla kurtararak Aydın’ı Cumhuriyetin kalesi haline getirmiştir. Biz Aydınlılar, her zaman Cumhuriyetin neferi olmaya devam edeceğiz. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatacağız” diye konuştu.



Tören Abide Meydanı’nda bulunan kurutuluş mücadelesinin simgesi 7 Eylül Şehitler Abidesi’ne Vali Yardımcısı Hulusi Arat, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Çerçioğlu ile protokol üyeleri tarafından karanfil sunulmasıyla sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehzadeler’in ’2020-2024 Yılı Stratejik Planı’ onay aldı
    1. Şehzadeler’in ’2020-2024 Yılı..
    2. Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
    3. MEÜ Hemşirelik Fakültesi, Eğitici..
    4. Berberlerde okul mesaisi
    5. Tezgahlarlar bu yıl şen değil
    6. Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
    7. "Diş beyazlatmada macunlara,..
    8. Dinimizi nereden, nasıl öğrenmeliyiz?
    9. Merkezefendi’de Kış Spor Okulları..
    10. Zeus ile Tifon‘un savaşını anlatan..
    11. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    12. Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve..
    13. Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu
    14. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3..
    15. Aydın efeleri kurutuluş gününü..
    16. Peygamberimizin dilinden eğitim
    17. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    18. Sezonu başkanla açtılar
    19. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    20. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    21. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    22. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    23. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    24. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    25. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    26. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    27. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    28. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    29. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    30. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...