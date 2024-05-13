Aydın Doğan, o gazeteyi satın mı alacak? Duyunca çok ama çok şaşıracaksınız

Bedir Acar, geçtiğimiz günlerde 100. yaşını kutlayan Cumhuriyet gazetesi ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı. Gazetenin kutlama gecesinden ayrıntılara yer veren Acar, “Cumhuriyet yönetimi geceye katılan Aydın Doğan'ı, gazeteye daha fazla yatırım yapmaya, hatta medyaya dönüş planını burası üzerinden gerçekleştirmeye iknaya çalışıyormuş. Doğan üzerinde ‘gazeteyi satın al ve bu Cumhuriyet çınarını kurtar’ baskısı varmış” iddiasını aktardı. Acar, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Çocukluk çağımın hatırasıdır; ceketinin bir cebinde Tercüman diğer cebinde Cumhuriyet gazetesiyle dolaşan orta yaşlı bir akrabamız vardı.

Galiba 70'li 80'li yıllarda böyle bir okur kitlesi vardı; farklı görüşler, ötekine karşı bu denli sağırlaşmamıştı.

Basın dünyasında, 'Cumhuriyet ekolünden' ve 'Tercüman ekolünden' bahsedilirdi. Sektörde biri solcu, diğeri sağcıların kalesi olarak anılan bu iki gazete, Türk basınına 'eleman' yetiştirirdi.

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O dönem, galiba geride kaldı. Bakıyorum da şimdilerde takım tutar gibi 'mahalle' tutanlar var. Herkesin kendi yorumcusu, gazetecisi kendine... Başkasının ne düşündüğünü umursayan yok gibi. Ne söylendiğinden ziyade kimin söylediğine bakılıyor, düşünceler ve fikirler ona göre etiketleniyor.

Tarafgirlikte Sözcü ve Cumhuriyet gazetesinin temsil ettiği zihniyetin eline kimse su dökemez. İtiraf edeyim Sözcü'yü bir kez dahi elime alıp okumuşluğum yok ama Cumhuriyet'in kültür sanat sayfalarına bakardım. Tüm tarafgirliğine rağmen, Türk basınında iki sayfalık kültür sayfasıyla okurlarının karşısına çıkan bir gazeteydi.

Galiba bu durum firari Can Dündar'ın gazetenin başına geçmesiyle değişti. Çünkü Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğindeki Cumhuriyet'te, FETÖ tetikçiliği yapan kumpas manşetleri atılıyordu.

Öte yandan, Hürriyet gazetesi ile birlikte, bir dönem sözde 'irtica' manşetlerinin merkez üssü konumundaki Cumhuriyet gazetesi, hiçbir zaman 'İslami kesimle' barışık olmadı. 28 Şubat darbe döneminde 'demokrat' tavırdan fersah fersah uzaktı.

Başörtüsü zulmüne karşı 'din ve vicdan hürriyeti'ni savunmak yerine, tam tersine 'laiklik' kalkanıyla eğitim hakkı gasp edilen mazlumlara karşı bir tekme de o vurdu.

Eski defterleri fazla karıştırmayayım, işte bu Cumhuriyet gazetesi geçenlerde 100. yaşını kutladı. Güya 'sol' görüşlü gazetenin kutlama gecesine katılanlar, genellikle kapitalist 'patronlar kulübü' üyeleriydi. Ömer Koç'tan Aydın Doğan'a... Pek çok holding temsilcisi gecede boy göstermiş. Kambersiz düğün olur mu hiç; CHP kadroları da tabi...

Genç kuşak okurlar arasında kök salamamış, dar bir kesime hapsolmuş bir marka olarak gazetenin kutlama gecesine katılanların yaş ortalaması ise 60'mış... Cumhuriyet'in o gece verdiği görüntüyü 'eski Türkiye fotoğrafı' olarak değerlendirenler oldu. 'Yeşilçam nostaljisi' yakıştırması yapanlar da...

Medyaradar'dan 'Keskin Kalem'in verdiği kulis bilgilerine bakılırsa maddi problemler yaşayan gazete ve vakıf yöneticilerinin kaynak sıkıntılarından bahsetmesi geceye damga vurmuş.

Özellikle Ömer Koç'un katılımının büyük beklenti yarattığı iddia ediliyormuş.

'Yani anlayacağınız gazeteyi maddi olarak ayakta tutamayan yönetim, bu kutlamayı bir yatırım turu olarak görmüş.'

Hatta 'iddia o ki' diyor Keskin Kalem, 'Cumhuriyet yönetimi geceye katılan Aydın Doğan'ı, gazeteye daha fazla yatırım yapmaya, hatta medyaya dönüş planını burası üzerinden gerçekleştirmeye iknaya çalışıyormuş.'

Doğan üzerinde 'gazeteyi satın al ve bu Cumhuriyet çınarını kurtar' baskısı varmış.

Türkiye'de kutuplaşmaya hizmet eden adreslerden biri olan gazetenin işi zor; artık bir elinde Tercüman, bir elinde Cumhuriyetle gezen kuşak da kalmadı.

Okurdan ümidi kesen 'solcu' gazete 'kapitalist patrona sarılıyor.

Ne de olsa 'tuzu kuru solculuk', bir Cumhuriyet klasiğidir!”