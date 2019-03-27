Aydın Büyükşehir kupa için sahaya çıkacak Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final mücadelesi rövanş karşılaşmasında bugün İtalya’nın Saugella Monza takımına konuk olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, final mücadelesi rövanş karşılaşmasında bugün İtalya’nın Saugella Monza takımına konuk olacak.

Final mücadelesinin ilk maçında kendi evinde İtalya’nın Saugella Monza takımına 3-0 mağlup olan Aydın’ın Sultanları bugünkü rövanş karşılaşmasından galibiyetle ayrılıp kupayı Aydın’a getirmek istiyor. İtalya’nın Monza şehrinde oynanacak olan karşılaşmanın 22.30’da başlayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İlk maçta gerçek performansımızı oyuna yansıtamadık. Rövanş mücadelesine hazırız. İstikrarlı bir oyun sergilersek ve az hata yaparsak sahadan istediğimiz bir sonuçla ayrılacağımızı umuyorum” dedi.

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