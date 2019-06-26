Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi, Ezgi Dilik'i renklerine bağladı



AYDIN (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ezgi Dilik'i transfer etti. Aydın temsilcisi, geçen sezon Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen 24 yaşındaki pasör Ezgi Dilik'le 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Polat Bora Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini, iç ve dış transferde 13 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi. Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Mersin, "Pasör mevkisine bir transfer daha yapıp, transfer sürecini bitirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz tekrar Avrupa kupalarına geri dönmek ve ligi iyi bir noktada bitirmek." diye konuştu.



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