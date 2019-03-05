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Aydın Büyükşehir Belediyespor final için sahada

- Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya ekibi GEN-I Volley'i 3-2 mağlup eden Türk temsilcisi, rakibini yarın Aydın'da konuk edecek

05 Mart 2019 Salı 09:35
Aydın Büyükşehir Belediyespor final için sahada


AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın Slovenya ekibi GEN-I Volley'i konuk edecek.

Yarı finalde eşleştiği Slovenya ekibi GEN-I Volley'i geçen hafta deplasmanda 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle yarın saat 19.00'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Müsabakada hakemler Sırbistan'dan Mirko Jankovic ile Romanya'dan Florin Dimachi görev yapacak.

Rakibini mağlup ettiği takdirde adını finale yazdıracak Türk temsilcisi, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde organizasyona veda edecek. Karşılaşmayı konuk ekibin 3-2 üstün bitirmesi durumunda finale çıkacak ekip altın setin ardından belli olacak.

Yarı finalin diğer eşleşmesinin rövanş maçında İtalyan ekibi Saugella, ilk müsabakada 3-2 yendiği Fransız ekibi Volero'yu yarın İtalya'da ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:35
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. CEV Challenge Kupası
  3. GEN-I Volley
  4. Voleybol

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