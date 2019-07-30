Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kuşadası konseri beğeni topladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen yaz konserleri tüm hızı ve eğlencesiyle devam ediyor.

Son olarak Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda gerçekleşen yaz konserine ilgi büyüktü. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri seslendirdikleri eserlerle Kuşadası ilçe merkezinde yer alan ünlü El Heykeli’nde buluşan yüzlerce vatandaşa oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaşlar sosyo-kültürel yaşama büyük bir artı değer katan konserlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Konserde sevilen şarkı ve türküleri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Eğitmenlerinin Zeybek ve Tango dansları sunumu da oldukça beğeni topladı. Vatandaşlar sunulan dansları ilgiyle takip ederek, dakikalarca alkışladı.

Konsere katılım gösteren Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tibet Özer kısa konuşma yaparak konservatuvar eğitmenlerine çiçek takdim etti. Özer “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na yaz konserleri düzenleyerek vatandaşları sosyal bir etkinlikte buluşturduğu için teşekkür ederim” dedi.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yaz konserleri programı 2 Ağustos Cuma Nazilli 23 Nisan Parkı, 4 Ağustos Pazar Söke Güllübahçe ve 6 Ağustos Salı Germencik Atatürk Parkında devam edecek.

Başkan Çerçioğlu vatandaşların biraz da olsa stresten uzaklaşıp, keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen konserlere tüm herkesi davet etti.