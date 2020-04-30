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Aktüel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de maske dağıttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama öncesi kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:21:45 -
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de maske dağıttı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama öncesi kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.


Yarın ve hafta sonu 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Aydın’ın en büyük ilçesi Nazilli’de 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında toplam 4 bin adet maske dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ekipleri tarafından ilçe merkezindeki Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Uzun Çarşı ve Perşembe Pazarı girişlerinde dağıtılan maskelere vatandaş büyük ilgi gösterdi. 3 ayrı noktada toplam 4 bin maskenin dağıtılması nedeniyle vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Maskelerden alan pazarcı esnafı ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve çalışanlarına teşekkür etti.

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