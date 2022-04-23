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Oruç Aydın bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi:
Oruç

Aydın bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi:

Mübarek ramazan ayı 2 Mayıs’ta yerini bayrama bırakacak. Bayram namazına gidecek olanlar ise şimdiden ‘Bayram namazı sabah kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Aydın’da bayram namazı kaçta kılınacak? Bayram namazı saati Aydın:

Yeniakit Publisher
2022-04-23 03:19:00 -
Aydın bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi:

Pek çok kişi bayramı geçirecekleri illerde bayram namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Aydın bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi:

Aydın’da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43’te kılınacak.

Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazı cemaatle mi kılınmalıdır?

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek‘atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ıkifâyedir.Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Aydın 2022 ramazan imsakiyesi
Aydın 2022 ramazan imsakiyesi

Oruç

Aydın 2022 ramazan imsakiyesi

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