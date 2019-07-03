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Aydemir: ‘Erzurum, daima yükselen değerdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum; beşeri sermayesi, milli ve manevi hassasiyetleri, tarihe yön veren vicdani dikkatleri,milli irade ferasetine kaynaklık eden irfanı, Rabia imanıyla yalnız Anadolu Coğrafyasının değil, aynı zamanda İslam ve Türk Dünyasının hep yükselen değeridir.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
Aydemir: ‘Erzurum, daima yükselen değerdir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum; beşeri sermayesi, milli ve manevi hassasiyetleri, tarihe yön veren vicdani dikkatleri,milli irade ferasetine kaynaklık eden irfanı, Rabia imanıyla yalnız Anadolu Coğrafyasının değil, aynı zamanda İslam ve Türk Dünyasının hep yükselen değeridir.’ dedi.


AYDEMİR’İN ERZURUM TARİFİ


Erzurum’un Türkiye siyasetine yön veren özel ve ayrıcalıklı bir basiret adresi olduğunu; bunu, bütün tarih duraklarında, özellikle milli mücadelede ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye’de milli mücadeleye ruh veren destanlardan birini yazan, 23 Temmuzda Anadolu Coğrafyası için diriliş manifestosunu ortaya koyan, 15 Temmuz’da FETÖ iblislerine karşı milli iradeye bayraktarlık eden Erzurum, tarihimizin vakarını temsil eder.’ dedi.


ERZURUM HASSASİYETİ


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yasama çalışmaları kapsamında Erzurum çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta TBMM Genel Kurul ve Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarının sona ermesiyle Cuma-Pazartesi günlerinde Erzurum’da dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, danışma ofisinde ziyaretçileri dinlerken, sahada esnaf ve eşrafla istişare ediyor.


HAFTALIK PROGRAM


Milletvekili Aydemir Erzurum’da gerçekleştirdiği haftalık etkinlikleri programı çerçevesinde Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca’yla mesleki beklentiler odağında görüşme yaptı. Taksi duraklarında esnafla buluşan Milletvekili Aydemir, gündem ve güncele dair tespitleri paylaştı, Çaykara esnafını ziyaret ederek, ekonomik beklentileri topladı. Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile bir araya gelen Aydemir, ilçenin 2023 vizyonuna dair yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


BAŞKAN KARACA İLE İSTİŞARE


Milletvekili Aydemir Erzurum çalışmaları kapsamında Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca ile bir araya geldi. Karaca’nın sunum yaptığı Matbaacılar Federasyonu 14. Başkanlar Konseyi çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, “Sayın Hikmet Karaca’yı ziyaretimiz sektörde yaşananları birinci ağızdan dinlememizi sağladı. E-Fatura uygulamasına dönük matbaacıların görüşlerini aktaran Başkanımız “Matbuat yayıncılığın temelini ifade eder” tespitiyle sahabetlik beklentisini aktardı. ‘ dedi.


ÇAYKARA ESNAFIYLA BULUŞMA


Milletvekili Aydemir daha sonra Çaykara Caddesi esnafıyla buluştu. Caddede yer alan taksi duraklarında esnafı dinleyen Milletvekili Aydemir, ‘Taksi durakları toplumun nabzını en kestirme yoldan aktaran mekanlar. Ziyareti ihmal etmiyoruz. Ufuk açan tespitlerine ve ıskaladıklarımızı hatırlatan hallerine minnettarız. Dadaşça yaklaşımları bize ufuk oluşturuyor. ‘ yorumunu yaptı.


‘ESNAFIMIZA MİNNETTARIZ’


Aydemir’e ziyaretleri sırasında Çaykara esnafı ikramda bulundu. Milletvekili Aydemir, ‘Çaykara caddesi esnaf ziyaretimiz, eşsiz lezzetlerden nasibimize düşeni almamıza vesile oldu. Ak kadroyu yürekten sahiplenen, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkuna sadakat ve vefadan taviz vermeyen güzel hemşerilerim, izzet, ikram takdiminde de numune-i timsaldirler.İftihar ediyoruz. ‘ dedi.


AYDEMİR’İN TORTUM GÜNDEMİ


Milletvekili Aydemir haftalık çalışma programı düzeyinde Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile bir araya geldi. Görüşmede Tortuma ait yatırımlar, programlı kamu hizmetleri değerlendirildi. Köprüköy İlçesinden gelen köy muhtarı Servet Güven’in de katıldığı görüşmede Marka ilçe konsepti ele alındı, ilçelerin 2023 yol haritasına değgin tespitler aktarıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
  1. doğa

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