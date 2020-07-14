Aydemir: 15 Temmuz'u asla unutmamamız lazım

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

Mehmet Özmen: Ayasofya hakkında neler söylersiniz

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Kim ne derse desin Ayasofya bir camidir bunu kimse değiştiremez. Milletin Cumhurbaşkanı milletin sesini dinlemiş ve bu konuda gerekli adımları atmıştır.

Yunanistan'da namaz kılacak cami yok. Yunanistan kim oluyor da bize karışıyor. Milli olmak gerekir. Milletimizin yüzde 80'i Ayasofya'nın yeniden açılmasını istiyordu. Ayıptır onların partilerinde de isteyenler vardır. İçimizden karşı çıkanlar seçmenlerine de ihanet ediyor. Osmanlı ve Cumhuriyeti tartışma konusu haline getirmek CHP'yi daha da küçük duruma düşürür.

Sadece AK Parti seçmenleri değil birçok partinin seçmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duymaktadır.

Mehmet Özmen: Çoklu Baro için neler söylersiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Bu konuyla ilgili pek çok konuşmayı dikkatle dinledim. Bu düzenleme komisyondayken baro başkanları içeri girmek istedi. Meclis'in böyle bir uygulaması yok. Biz bunlara temsilci gönderin tartışalım dedik. Kabul etmediler.

Bunların amacı slogın atmak sadece, 5 bin üyesi olan barolara bu düzenleme 2 bin üye ile yeni baro kurma fırsatı getiriyor. Alternatif bir baro varsa barolar üyelerini daha iyi sahiplenir.

Mehmet Özmen: 15 Temmuz'un yıldönümüne giriyoruz. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Aradan 4 yıl geçti! Yaşananları unutma gibi bir ortam var. 250 vatandaşımız şehit, binlercesi gazi oldu. O geceyi asla unutmamamız lazım. Bunların inlerine girildi. Cumhurbaşkanımız bunun için çok adım attı.

FETÖ ile mücadelede kararlılık gösteren cenaha iyi bakmak lazım. FETÖ'yü devlet zeminine kimler yerleştirmiş? Ara sıra duyuyorum. FETÖ'yü aklamak için CHP olmadık işlere imza atıyor. CHP'den belediye başkanı seçilen kişi FETÖ üyeliğinden mahkum oldu. FETÖ'yü aklamaya çalışan çevrelere dikkat etmemiz gerekiyor. İnsan fıtrat olarak unutmaya meyillidir. Buradan sesleniyorum. 15 Temmuz'u asla unutmamız lazım ki asla bir daha o gece gibi bir gece yaşanmaz. FETÖ ile mücadele tavizsiz bir şekilde devam etmelidir.