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Ekonomi

Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için başvuruda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:54:53 -
Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için başvuruda bulundu

İSTANBUL (AA) - Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Aydem Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için SPK'ye başvurusunu gerçekleştirdi.

Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin ana faaliyet konusunu, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı oluşturuyor.

Türkiye'nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, hali hazırda ülkenin dört farklı bölgesinde bulunan 20 adet hidroelektrik santrali, 3 adet rüzgar enerjisi santrali, 1 adet jeotermal santrali ve 1 adet de çöp gazı santrali olmak üzere toplamda 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor.

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