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Ekonomi Aydem Enerji bu yıl 3,8 milyar liralık yatırım yapacak
Ekonomi

Aydem Enerji bu yıl 3,8 milyar liralık yatırım yapacak

Aydem Enerji Üst Yöneticisi İdris Küpeli: - "2021'de, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri, hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacak" - "Biz de bu yıl hibrit yatırımlarımıza başlayacağız. Bunun için 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:15:58 -
Aydem Enerji bu yıl 3,8 milyar liralık yatırım yapacak

ANKARA (AA) - Aydem Enerji Üst Yöneticisi (CEO) İdris Küpeli, bu yıl faaliyet bölgelerinde alt yapı çalışmalarına, elektrik üretiminde hibrit teknolojilere ve mevcut santralleri geliştirme projelerine 3,8 milyar liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin enerji sektörü için zorlu bir yıl olduğunu ancak yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin bu süreçten çok daha az etkilendiğini ifade etti.

Aydem Enerji'nin elektriğin üretimi, dağıtımı, satışı olmak üzere tüm zincirde yer almasının ve verimli santrallere sahip olmasının, holding ve grup şirketlerinin geleceği açısından güzel bir tablo sunduğunu belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"Bu yıl yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3,8 milyar lira olarak belirledik. Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9,6 milyar lira yatırım yapacağız. Amacımız yatırım projelerimize hız kesmeden devam ederek, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak."

Küpeli, yenilenebilir enerji odaklı çalışmalarını bu yıl da yeni yatırımlarla sürdüreceklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. 2021'de, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri, hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacak. Biz de bu yıl hibrit yatırımlarımıza başlayacağız. Bunun için bu yıl 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 25 santralimizle 1020 megavat olan kurulu gücümüzü, 5 yıl içinde iki katına çıkararak 2 bin megavat kapasitesini aşacağız. 2021'de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bin kişiye çıkaracağız."













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