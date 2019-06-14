AYD’den Alan’a çirkin saldırıya tepki
Anadolu Yayıncılar Derneği, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın İstanbul’da dün evinin önünde uğradığı bıçaklı ve beyzbol sopalı saldırıda ağır yaralanmasına, sert bir mesajla tepki gösterdi.14 Haziran 2019 Cuma 17:29
Yeni Akit Ankara
Anadolu Yayıncılar Derneği, (AYD) Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın İstanbul’da dün evinin önünde uğradığı bıçaklı ve beyzbol sopalı saldırıda ağır yaralanmasına, gönderdiği bir mesajla tepki gösterdi.
AYD Başkanı Sinan Burhan imzasıyla gönderilen mesajda, “Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Bey’e maalesef talihsiz bir saldırı olmuştur. Hiçbir gazeteci düşüncelerinden dolayı şiddete maruz kalmamalıdır. Daha önce Sabahattin Önkibar’a, Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırıları kınamıştık. Bu çerçevede Yeni Akit Gazetesi Yazarı Sayın Murat Alan’a yapılan saldırıyı Anadolu Yayıncılar Derneği olarak kınıyoruz. Suçlular adalet önüne çıkartılmalıdır” ifadelerine yer verildi.
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