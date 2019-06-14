AYD’den Alan’a çirkin saldırıya tepki Anadolu Yayıncılar Derneği, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın İstanbul’da dün evinin önünde uğradığı bıçaklı ve beyzbol sopalı saldırıda ağır yaralanmasına, sert bir mesajla tepki gösterdi.

Yeni Akit Ankara Anadolu Yayıncılar Derneği, (AYD) Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın İstanbul’da dün evinin önünde uğradığı bıçaklı ve beyzbol sopalı saldırıda ağır yaralanmasına, gönderdiği bir mesajla tepki gösterdi. AYD Başkanı Sinan Burhan imzasıyla gönderilen mesajda, “Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Bey’e maalesef talihsiz bir saldırı olmuştur. Hiçbir gazeteci düşüncelerinden dolayı şiddete maruz kalmamalıdır. Daha önce Sabahattin Önkibar’a, Yavuz Selim Demirağ’a yapılan saldırıları kınamıştık. Bu çerçevede Yeni Akit Gazetesi Yazarı Sayın Murat Alan’a yapılan saldırıyı Anadolu Yayıncılar Derneği olarak kınıyoruz. Suçlular adalet önüne çıkartılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.