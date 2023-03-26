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Ekonomi Ayda 30 bin TL maaşla bu işleri yapacak personeller aranıyor! Başvurular her daim açık: Şartları taşıyanlar hemen alınacak
Ekonomi

Ayda 30 bin TL maaşla bu işleri yapacak personeller aranıyor! Başvurular her daim açık: Şartları taşıyanlar hemen alınacak

Yeniakit Publisher
2023-03-26 21:00:00 -
Ayda 30 bin TL maaşla bu işleri yapacak personeller aranıyor! Başvurular her daim açık: Şartları taşıyanlar hemen alınacak

Koronavirüs pandemisi ile birlikte ortaya çıkan istihdam sorunu her geçen gün sektörleri ağır bir şekilde zorlamakta. Özellikle bazı meslek gruplarında işçi bulunamazken yeni bir duyuru geldi. Ayda 30 bin TL maaşla çalışacak işçi arıyorlar! Başvurular başladı, sakın kaçırmayın. Şartları taşıyanlar hemen alınacak.

2023 yılı itibari ile istihdam sorunu tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Koronavirüs pandemisi ile birlikte ortaya çıkan bu sorun ile birlikte birçok meslek grubunda açıklar oluşmaya başladı. Gelen son dakika duyurusu ise milyonlarca kişiye umut oldu. Ayda 30 bin TL maaşla çalışacak personel alacaklar. Şartları taşıyanları hemen alıyorlar. Başvurular başladı, sakın kaçırmayın! İşte detaylar...

Son dakika olarak duyurdular: Ayda 30 bin maaş verecekler

Koronavirüs pandemisi en çok yeme içme sektörünü etkilerken yeni bir duyuru yapıldı. Sektörde personel eksikliğinin artması, yetişmiş eleman sayısının azalması ve çıraklıktan gelen kişi sayısının düşük seviyelere kadar gerilemesi ile birlikte açıklar oluşmaya başladı. Yapılan duyuruda ise ekmek, lahmacun, döner, kebap ustası, pide ustası ve mutfak şefi kadrolarında ustalara 30 bin lira maaş verileceği belirtildi.

Usta çırak sistemi ile elemanın yetiştiği bildirilirken yeni jenerasyonların daha kolay para kazanabileceği işler peşinde koştuklarını ve bu nedenle eleman sayısının azaldığına yer verildi.

Başvurular başladı, kaçırmayın

Pandemi öncesinde bir fırın ustası ortalama 5 bin lira maaş alırken günümüzde 25 bin liraya kadar çıkan maaşları alabiliyorlar. Aynı zamanda 3 sene önce 6 bin liraya çalışan döner ustaları 30 bin liraya kadar maaş alırken kebapçı ihtiyacı da ciddi seviyelere ulaşmış durumda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 sene önce 7 alan bir kebapçı ustasına şimdilerde 25 bin liradan başlayan maaşlar veriliyor.

 

 

 

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