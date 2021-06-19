AYD: Akit TV’ye yapılan bir cezalandırmadır, kınıyoruz

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV’yi susturmak istiyor. Kendisi hakkında yaptığımız haberleri bahane ederek dava açan İmamoğlu, basın özgürlüğünü ayaklar altına alıp kurumumuzu haczettirdi.

İmamoğlu’nun skandal hamlesi ülke genelinde tepkiye neden olurken, Anadolu Yayıncılar Derneği de (AYD) Akit TV’ye yönelik saldırıyı kınadı.

AYD’den yapılan açıklama şu şekilde:

Akit TV televizyonuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haciz göndermesi basına yönelik ağır bir darbedir. Her daim basın özgürlüğünden bahseden İmamoğlu’nun Akit TV’nin 4 bilgisayar ve3 televizyonuna el koydurması kabul edilemez. Elbette yargı kararları başımızın üstündedir. Ancak Akit TV’nin İstanbul Belediyesinden alacaklı olmasına rağmen bu uygulanmanın yapılması bir cezalandırma isteğidir. Meseleyi sağduyulu bir biçimde çözmek yerine bilgisayarlara el konulması bir intikam olayıdır. Yapılan bu uygulamayı Anadolu Yayıncılar Derneği olarak kınıyoruz. Öte yandan diğer medya örgülerini ve gazetecileri Akit TV’ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ