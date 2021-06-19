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Gündem AYD: Akit TV’ye yapılan bir cezalandırmadır, kınıyoruz
Gündem

AYD: Akit TV’ye yapılan bir cezalandırmadır, kınıyoruz

Yayınlarıyla CHP’li İBB’nin iş bilmezliğini gözler önüne seren Akit TV’nin sesini kısmaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumumuzu haczettirdi. Anadolu Yayıncılar Derneği, İmamoğlu’nu kınayarak “Medya örgülerini ve gazetecileri Akit TV’ye sahip çıkmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 11:38:00 -
AYD: Akit TV’ye yapılan bir cezalandırmadır, kınıyoruz

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV’yi susturmak istiyor. Kendisi hakkında yaptığımız haberleri bahane ederek dava açan İmamoğlu, basın özgürlüğünü ayaklar altına alıp kurumumuzu haczettirdi.

İmamoğlu’nun skandal hamlesi ülke genelinde tepkiye neden olurken, Anadolu Yayıncılar Derneği  de (AYD) Akit TV’ye yönelik saldırıyı kınadı.

AYD’den yapılan açıklama şu şekilde:

Akit TV televizyonuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haciz göndermesi basına yönelik ağır bir darbedir. Her daim basın özgürlüğünden bahseden İmamoğlu’nun Akit TV’nin  4 bilgisayar ve3 televizyonuna el koydurması kabul edilemez. Elbette yargı kararları başımızın üstündedir. Ancak Akit TV’nin İstanbul Belediyesinden alacaklı olmasına rağmen bu uygulanmanın yapılması bir cezalandırma isteğidir. Meseleyi sağduyulu bir biçimde çözmek yerine bilgisayarlara el konulması bir intikam olayıdır. Yapılan bu uygulamayı Anadolu Yayıncılar Derneği olarak kınıyoruz. Öte yandan diğer medya örgülerini ve gazetecileri Akit TV’ye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ

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Yorumlar

Ökğeş emmi

Bizler, halkın milli ve manevi degerlerine sahip çıkan Akit medya grubu na sahib cıkacagız, CHPKK +FETÖ mayası olayı Akit medyanın Avukatının söylemlerini kesib veriyor.
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Vedad

Bu Pontus artığı insan müsveddesi içindeki kini eline geçirdiği her fırsatta ortaya koyuyor. Şiddetle telin ediyorum.
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