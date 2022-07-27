Ayçiçek yağı için zam açıklaması! Kötü haberi verdiler

Ayçiçek tarlalarında tırtıl istilasına maruz kalan Bursalı çiftçiler, rekoltenin azalacağından ve yeni zamların geleceğinden endişe ederken, Ayçiçek yağı üreticisi ise ‘endişeye gerek yok, bu yıl hasat bol’ açıklamasını yaptı.

Temmuz ayı itibari ile tarladaki mahsulden umduğunu bulamayan Bursa çiftçisi, ayçiçek tarlalarında tırtıl istilasına maruz kaldı. Mağdur olan çiftçi, tüketicinin bu sezonda da zamlı ayçiçeği yağı yiyeceğini söylerken, ayçiçek yağı sanayicisi ise, bu yıl hasadın bol olacağını ve ayçiçeği hammaddesinde de yağda da sıkıntı yaşanmayacağı öngörüsünde bulunuyor. Sanayici “Tarladaki hastalık ilaçla kontrol altına alınabilir, endişe verici değil” diyor.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Trakya Bölgesi’nin ardından Marmara Bölgesi’ndeki ayçiçeği tarlaları da tırtıl istilasına uğradığını söyledi. Çayır tırtılının bitkinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar verdiğini belirten Sadi Aktaş, zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden olunacağına dikkati çekti. Yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle bu sene çiftçi yağlık ayçiçeği ekimine yöneldi. Bursa genelinde yaklaşık yüzde 20 oranında üretim artış görülürken, 400 bin dönümlük alana ekim yapıldı. Ancak tırtıl istilasına uğrayan tarlalar, bir gecede yok oluyor. Bazı bölgelerde yüzde 100 kayıplar var. Bu durum, bu sene de yağın zamlı fiyatlardan alınacağını gösteriyor” yorumunda bulundu. Ayçiçek yağı üretici sanayiciler ise, hasadın bol olduğunu ve endişe verici bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Mücadeleye Bursa Büyükşehir Belediyesi de katıldı

Trakya’da binlerce dekar ekili ayçiçeği tarlasına büyük zarar veren ve başta Bursa olmak üzere Güney Marmara’da da etkisini gösteren çayır tırtılı ile mücadeleye Bursa Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Bursa'nın 17 ilçesinde 231 ilaçlama personeli, 343 araç ve ekipman ile sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çayır tırtılı ile mücadele için de devreye girdi. Bursa’da 170 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılırken, çayır tırtılı popülasyonunun 6 bin dekarlık alanda görüldüğü tespit edildi. Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin desteğiyle sürdürülen ilaçlama çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi de Tarım A.Ş. bünyesindeki ilaçlama araçlarıyla katılım sağlıyor. Ağırlıklı olarak Yenişehir ilçesindeki ilaçlama faaliyetlerine destek veren Tarım A.Ş. ekipleri, Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından verilen zirai ilaçlarla mücadeleyi zararlı ortadan kalkana kadar sürdürecek.