Ayçiçeği yağı ucuzlamaya başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme gözlemlediklerini söyledi.
Güldal, bu yıl ekilişlerin daha fazla olmasını ve üretimin artmasını öngördüklerini aktardı. Toplam 6 bin ton ayçiçeği yağı tedarik ettiklerini de dile getiren Güldal, “5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı ayçiçeği yağını satışa sunduk. 3 haftalık süre boyunca 2 bin tonun üzerinde rafine yağı piyasaya arz ettik” dedi.