0553 313 94 23

Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı

Samsun’un Havza ve Vezirköprü ile Amasya’nın Suluova Ziraat Odası başkanları, yaptıkları ortak basın açıklaması ile ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler.

13 Eylül 2019 Cuma 22:00
Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı

Samsun’un Havza ve Vezirköprü ile Amasya’nın Suluova Ziraat Odası başkanları, yaptıkları ortak basın açıklaması ile ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler.


Havza Ziraat Odasında bir araya gelen oda başkanları adına konuşan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ayçiçeği fiyatını bu yıl 2,5 TL olarak açıklamasına rağmen serbest piyasada özellikle Havza’da 2,12-2,18 TL civarına kadar indiği görülmektedir. Bu durum çiftçimizi mağdur etmektedir. 2019 yılında girdi fiyatlarının mazotta yüzde 20, tohumda 30, zirai ilaçta yüzde 50, gübrede 50 civarında artmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatının geçen yılın altında olduğu görülmektedir. Geçen sene üreticimiz ürününü 2,45 TL’ye verirken, bu seneTarım Kredi Kooperatifine 2,23 TL’ye, birliğe fireler düştükten sonra 2,35 TL’ye, esnafa ise 2,15 TL’ye vermek zorunda kaldı. Ayçiçeklerini verirken de parasını peşin olarak alamamaktadırlar. Bu sene bahse konu kurumlar ve esnafüreticinin ayçiçeğini vadeli almaktadır. Havza’da hiçbir kurum ve kuruluşta serbest piyasada dahil olmak üzere yağ ölçüm cihazı bulunmamaktadır. Bu nedenle yağ oranı yüzde 50 olan da, yüzde 30 olan da aynı fiyat üzerinden işlem görmektedir. Bu durum çiftçimizi oldukça sıkıntıya sokmakta ve ayçiceği ekiminden uzaklaştırılmaktadır. Görülen şudur ki bu durumun böyle devam etmesi halinde çiftçimiz ayçiçeği ekimini bırakacaktır” dedi.


Basın toplantısına katılan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, “Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Piyasanın böyle düşük olmasında tüccarın, yağlı tohumlar kooperatifinin hiçbir kabahati yoktur. Devletin birinci derece muhatabı Tarım Kredi Kooperatifleridir. Bakanlık bu durumun düzelmesi için acilen gerekli düzenlemeleri yapıp, ilgililere talimatını vermelidir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metin Oktay unutulmadı
    1. Metin Oktay unutulmadı
    2. İsrail askerleri Gazze sınırında 55..
    3. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    4. Futbol: Süper Lig
    5. Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi!
    6. Basketbol: Gloria Kupası
    7. Teknofest İstanbul ziyaret saatleri 2019
    8. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat..
    9. Serdal Adalı'nın acı günü
    10. Maçın ardından
    11. İzmir’de 142 kaçak göçmen yakalandı
    12. Balıkesirspor - Ümraniyespor maçının..
    13. Teknofest nerede yapılacak?
    14. Vefat eden eski Zimbabve Devlet..
    15. Hollanda polisinden göçmenlere..
    16. Bakan Albayrak'tan faiz indirimi..
    17. Kabine değişecek mi? Erdoğan'dan flaş..
    18. Fatih Terim maçı locadan takip etti
    19. Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz..
    20. Karahasanoğlu'nun şoke eden askerlik..
    21. Köpeğe çarpan otomobil kanala uçtu:..
    22. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    23. "Sporcularımız Dünya Güreş..
    24. Martin Linnes’ten takıma destek
    25. Feyzioğlu: Hepsinin yüzlerine çarpacağız
    26. Kolonlarında çatlak oluşan bina..
    27. Ayçiçeği üreticisinin fiyat sıkıntısı
    28. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    29. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6..
    30. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi