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Aybaba: “Bu maçın dönüm noktası olduğunu söylememiz için Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son dakikada kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının ardından, “Bu maçın dönüm noktası olduğunu söylememiz için Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:03
Aybaba: “Bu maçın dönüm noktası olduğunu söylememiz için Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son dakikada kazanılan Demir Grup Sivasspor maçının ardından, “Bu maçın dönüm noktası olduğunu söylememiz için Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor” dedi.


Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. “Baya uzun olmuş gülerek gelmeyeli” diyen Aybaba, “Maç öncesinde konuştuk. Bu maçın Bursa’nın maçı olduğunu, nasıl davranması gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk. Onlar da bu işi sahiplendiler. Çok iyi mücadele ettiler. Eksiklerimiz var, yakaladığımızı atacağız, bu kadar kolay gol yemeyeceğiz. Sevgiyle ilgili bir takım şeyler söylemiştim. Stadyumun her tarafında sevgi çiçekleri vardı. Tribündeki herkes, oyuncular ve kulübedeki bizler maçı istedik. Soyunma odasında oyuncular ağlıyordu. Sevgi olursa, dakika kaç olursa olsun Allah takıma yardım ediyor. Bu başlangıç. Önümüzde çok önemli maçımız var. Aynı duyguları yaşayarak bu işe sarılalım. Sezon sonunda tartışalım” dedi.



“Golden önce ‘bu bizim kaderimiz olmuyor’ dedim”


Golden sonra göz yaşlarına hakim olamamasıyla ile ilgili soruya deneyimli teknik adam, “Golden sonraki durum anlık. Bir dakika önce Recep’e ‘bu bizim kaderimiz, olmuyor yapamıyoruz‘ dedim. Çok baskı altında kalıyoruz. Bizim işimiz kolay değil. Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye kötü bakmıyoruz. Ama herkes yaptığımız işle alakalı bize düşman. Acımasız eleştiriyor. Biz bunları hak etmiyoruz. Dışarıya yansıtamadığı bir sürü zorluklar yaşıyoruz. Bu bizim kaderimiz” şeklinde cevapladı.



“Penaltıyı beceremiyoruz”


Takımın penaltı kaçırmasıyla ilgili soruya Aybaba, şu cevabı verdi:


“Penaltı çalışması yapıyoruz. Ama beceremiyoruz. Bu sonuç daha birleştirici, daha keyifli oldu. Penaltıyı bu kadar basit kaçırmamız lazım. Onla alakalı çalışmaya devam edeceğiz.”



“Bu maçın dönüm noktası olduğunu söylememiz için Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor”


Takımda iyi oyuncular olduğuna dikkat çeken Aybaba, “Biz bazı mevkilerde eksiğiz. Özellikle hücum konusunda çok eksiğiz. Yusuf bizim önemli oyuncumuz. Bugün onun iyi oyun oynamasına sebep olan taraftarımızdır. Siz bir oyuncuyu motive ederseniz elinden geleni yapmaya çalışır. Bundan sonra daha da yapacaktır. Uzun yıllardır Bursa tribünlerini sevgi dolu görmemiştim. Onlara teşekkür ediyorum. Lütfen bu işe sahip çıkalım. Bu maçın dönüm noktası olduğunu söylememiz için Ankaragücü maçını kazanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:03
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