Ayazma ve Hoşdere konutları da tamam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Başakşehir’in Ayazma ve Hoşdere mahallelerinde inşa edeceği sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Başakşehir’deki Ayazma ve Hoşdere projeleri kapsamında inşa edilecek 587 konut için Bakırköy 5. Noterliği denetiminde, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi.

Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162’si “2+1”, 88’i de “3+1” nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14’ü şehit ailesi ve gazilere, 14’ü engellilere, 63’ü emeklilere, 159’u da diğer vatandaşlara ayrıldı.

Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169’u “2+1”, 168’i de “3+1” nitelikte olan konutların, 11’i şehit ailesi ve gazilere, 18’i engellilere, 85’i emeklilere, 223’ü de diğer vatandaşlara ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da başvuruları alınan 6 bin 300 konut için kura çekimleri tamamlanmış oldu.