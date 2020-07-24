Ayasoyfa’ya Sultanahmet’e Marmarayı kullanarak nasıl gidilir?

Marmarayı kullanarak Ayasofya’ya nasıl gidilir? Marmaray ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir? İstanbul’un fethinin simgesi olan ve yaklaşık 500 yıl içerisinde namaz kılınıp, secdeye varılan kutsal mekanlardan olan Ayasofya Camiisi bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete kaldığı yerden devam edecek. Bu günü büyük bir nimet bilen milyonlarca vatandaş cuma namazı için Ayasofya Camiisine akın ediyor. Peki Ayasoyfa’ya Marmarayı kullanarak nasıl gidilir? Ayasoyfa Camisine Marmarayı kullanarak nasıl gidilir? Ayasoyfa Camisine Marmarayla nasıl gidilir?