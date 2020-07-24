Ayasoyfa’ya Sultanahmet’e Marmarayı kullanarak nasıl gidilir?
Marmarayı kullanarak Ayasofya’ya nasıl gidilir? Marmaray ile Ayasofya Camiisine nasıl gidilir? İstanbul’un fethinin simgesi olan ve yaklaşık 500 yıl içerisinde namaz kılınıp, secdeye varılan kutsal mekanlardan olan Ayasofya Camiisi bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete kaldığı yerden devam edecek. Bu günü büyük bir nimet bilen milyonlarca vatandaş cuma namazı için Ayasofya Camiisine akın ediyor. Peki Ayasoyfa’ya Marmarayı kullanarak nasıl gidilir? Ayasoyfa Camisine Marmarayı kullanarak nasıl gidilir? Ayasoyfa Camisine Marmarayla nasıl gidilir?
Marmaray ile Ayasofya Camisine gitmek için Yenikapı istasyonuna gelmek gerekir. Yenikapı istasyonuna konumunuza göre farklı noktalardan ulaşabilirsiniz. İşte Yenikapı'ya ulaşabileceğiniz Marmaray istasyon durakları.1. Gebze 2. Darıca 3. Osmangazi 4. Fatih 5. Çayırova 6. Tuzla 7. İçmeler 8. Aydıntepe 9. Güzelyalı 10. Tersane 11. Kaynarca 12.Pendik 13. Yunus 14. Kartal 15. Başak 16. Atalar 17. Cevizli 18. Maltepe 19. Süreyya Plajı 20. İdealtepe 21. Küçükyalı 22. Bostancı 23. Suadiye 24. Erenköy 25. Göztepe 26. Feneryolu 27. Söğütlüçeşme 28. Ayrılıkçeşmesi 29. Üsküdar 30. Sirkeci 31. Yenikapı 32. Kazlıçeşme 33. Zeytinburnu 34. Yenimahalle 35. Bakırköy 36. Ataköy 37. Yeşilyurt 38. Yeşilköy 39. Florya Akvaryum 40. Florya 41. Küçükçekmece 42. Mustafa Kemal 43. Halkalı.