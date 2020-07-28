  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ayasofya'nın açılışında Abdülhamid'in torunları da vardı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 500 kişiye özel davetiye gönderilmişti. Davet edilenler arasında Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu'nun da bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:25:00 - 2020-07-28 12:33:58
Ayasofya'nın açılışında Abdülhamid'in torunları da vardı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazına davet edilenler arasında Osmanlı torunlarının da yer aldığı ortaya çıktı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran on binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu. 4 minareden 4 müezzinin ezan sesleri yükseldi. Korona salgını nedeniyle bin kişinin kabul edildiği Ayasofya'ya davet edilen isimler arasında Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu da vardı.

Sosyal medyadan paylaştılar

Osmanlı torunları sosyal medya hesaplarından Ayasofya'daki ilk namaza ilişkin fotoğraflarını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı