Ayasofya’daki kalabalık sonrası Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Ölümlerin yarısından fazlası..."
Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılması, on binlerce vatandaşı alana döktü. Kalabalığın ardından uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yüzde 46'sının İstanbul'da olduğunu ve vefatların yarısından fazlasının yine bu ilde yaşandığını söyledi. Koca, "Hayat riske yenilmesin" dedi.
Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.
Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı.
Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekliyor.
Bölgedeki kalabalığın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Koca, "SALGIN BOYUNCA toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. " ifadelerini kullandı.