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"Ayasofya'da namaz kılmak yasak, soyunmak serbest mi?"

Ayasofya'da çırılçıplak fotoğraf çektiren Marisa Papen isimli ahlaksız kadına tepkiler çığ gibi devam ediyor. Tarihçi Yazar Mustafa Armağan da bu ahlaksız kadına tepki gösterirken Ayasofya Camii'nin hala neden ibadete açılmadığını sordu.

01 Kasım 2018 Perşembe 01:09
"Ayasofya'da namaz kılmak yasak, soyunmak serbest mi?"

Geçtiğimiz aylarda Mısır ve Mescid-i Aksa karşısında çırılçıplak fotoğraf çektirmesi nedeniyle büyük tepki çeken Marisa Papen isimli ahlaksız kadın, Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii içinde ve Türk bayrağı üzerinde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan da ahlaksız kadına tepki gösterirken Ayasofya Camii'nin neden ibadete açılmadığını sordu. Armağan "Ayasofya'da namaz kılmak yasak ama çırılçıplak resim çektirmek serbest mi?" ifadesinde bulundu.

Skandal: Türk bayrağını hakaret etti, Ayasofya Camii'nde alçakça soyundu!

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 01:09
  1. Marisa Papen
  2. Ayasofya Camii
  3. Türk bayrağı
  4. Mustafa Armağan

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