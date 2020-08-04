Ayasofya'da görevli müezzin Osman Aslan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

yeniakit.com.tr

İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nin yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren, gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde koronavirüs tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti görevini yürüten Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzini Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya Camii'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aslan, dün Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi olan Siirt Tillo’ya uğurlandı.

Diyanet duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü acı haberi sitesinden duyurdu. Açıklamada şöyle denildi;

"İstanbul Müftülüğü tarafından, Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inin yeniden ibadete açıldığı ilk günden itibaren, gelen ziyaretçileri karşılamak ve cami içerisinde Covid-19 tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti için personel görevlendirmesi yapılmaktadır. Osman Aslan Hocamız, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde görevini îfâ ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sultangazi Sultançiftliği Merkez Camii’nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere memleketi olan Siirt Tillo’ya uğurlandı. Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîf’inde gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzin-Kayyım’ı Osman Aslan Hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz.”

Yeğeni sosyal medyadan paylaştı

Öte yandan Aslan’ın yeğeni de Twitter’dan yaptığı “Ayasofya’da görevlendirilen ve görevi başında kalp krizi geçiren dayım Müezzin Osman Aslan vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” paylaşımı ile acı haberi duyurdu.