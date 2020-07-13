Ayasofya’da cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kıldırıcak?
Ayasofya’da ilk cuma namazını kim kıldıracak? Danıştay 10. dairesi Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdı ve 1934'te alınan karar doğrultusunda Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra ecdad yadigari Ayafsoyfa’da Camii’nde ilk namaz 24 Temmuz’da cuma namazı ile birlikte kılınacak. Peki Ayasofya’da cuma namazını kim kıldıracak? Ayasofya’da cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı kıldırıcak?
Danıştay 10. dairesi Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdı ve 1934'te alınan ve Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu karar sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Bu karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu. Konuyla ilgili Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramoğlu'nun bu önerisine "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İlk namazı Başkan Erdoğan mı kıldıracak?" sorusununa "Takdir zat-ı devletlerinindir" diyerek yanıt vermişti.