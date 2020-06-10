Ayasofya yalanına AK Parti'den sert cevap

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, MHP ile AK Parti'nin İYİ Parti'nin Ayasofya ile alakalı grup önerisine ret oyu verdiğini duyurmuştu. Bazı internet sitelerinin sözlerini çarpıtarak bu ret oyunu duyurduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuyla alakalı sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada, "Bazı internet siteleri sözlerimi çarpıtıp, yalan haber yapmış. Biz Ayasofya'nın ibadete açılmasına değil; İYİ Parti'nin grup önerisine ret oyu verdik. "Zulüm 1453'te başladı" diyenler bizim Ayasofya davamızı anlayamaz! Meclis tutanağındaki ifadelerim aynen şöyledir;" dedi.

"Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacak"

AK Parti Milletvekili Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumdaki konuşmasındaki cümleleri de paylaştı. İşte o cümleler: "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ayasofya'yla alakalı görüşlerimizi milletvekilimiz açıklamıştır; şu an Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ PARTİ'nin verdiği grup önerisine 'Hayır' oyu vereceğiz ve inşallah temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır."

(Sabah)