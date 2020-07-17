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Dünya

Ayasofya kararı sonrası BAE'den manidar çıkış: Orayı camiye çevirin

Birleşik Arap Emirlikleri, Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararının ardından harekete geçerek İspanya'daki Kurtuba Camii'nin tekrar Müslümanlara iade edilmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:43:00 -
Ayasofya kararı sonrası BAE'den manidar çıkış: Orayı camiye çevirin

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarkiya Vilayeti Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi, İspanya'daki Kurtuba Camii'nin tekrar Müslümanlara iade edilmesini talep etti. Talebin Ayasofya kararının ardından gelmesi dikkat çekti.

Egnizisyon mahkemeleri hakkında yazdığı kitaba ilişkin Şarika Ahbar'a röportaj veren Kasımi, "En azından Kurtuba Camii'nin geri dönüştürülmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şarika Emiri, "Cordoba Belediyesi'ne mesaj gönderdim ancak caminin kiliseye çevrildiğini söyledi. Ben de caminin hak edenlere verilmesi gerektiğini ve caminin Müslüman mülkü olduğunu ilettim" dedi.

Egnizisyon mahkemelerinin Müslümanlara yönelik çarpık kararları olduğu düşüncesini dile getiren emir, tarih kitaplarında bu çarpıtmanın Hristiyanları İslamiyetten uzaklaştırmayı hedeflediğine dikkat çekti.

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Yorumlar

serhat

"egnizisyon" nedir?
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