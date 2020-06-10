Ayasofya İslâm’ın Batı’ya açılan kapısı

Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesi üzerine darbeci Sisi’nin emrindeki Mısır Fetva Kurumu’nun İstanbul’un fethini “Osmanlı işgali” olarak değerlendirmesi kamuoyunda infiale neden oldu. ABD ve İsrail kuklası Sisi’ye bağlı Mısır Fetva Kurumu’nun alçak ithamına tepki tepki gösteren İslam âlimleri, peygamberimizin müjdesine mazhar olan İstanbul’un İslam beldesi olduğunu, Ayasofya’nın da şanlı fethin silinmez mührü olduğunu ifade ettiler.

Ateş: Ayasofya vakıftır, vakfedeni bellidir

Gazetemiz Akit’e konuşan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş hoca, Mısır Fetva Kurumu’nun çirkin sözlerini eleştirerek, “Bir Müslüman böyle konuşamaz. Türkiye karşıtlığı üzerinden beyanat verenleri doğru bulmuyorum. Samimi olmadıklarına inanıyorum. İstanbul, İslam beldemizdir. Hilafetin son başkentidir” ifadelerini kullandı. Fethin günümüze ulaşan en önemli sembolünün Ayasofya olduğunu vurgulayan Süleyman Ateş, “Sultan Fatih tarafından camiye çevrilen Ayasofya da fethin sembolü olmuştur. Vakıftır, vakfedeni bellidir. Vakıf statüsünün devam etmesi lazım. Ayasofya’nın ibadete açılmasında hiçbir sakınca yoktur” şeklinde konuştu.

Göktaş: Allah’ın mescidi olduğu için açalım

Doğruhaber Gazetesi yazarlarından Mehmed Göktaş hoca ise Ayasofya’nın Müslümanların hakkı olduğunu söyledi. Göktaş Hoca, “Bir kaç yıl önce ‘Ayasofya ne zaman açılır?’ sorusuna; ‘Sultanahmet’ten dışarıya taşan cemaat açabilir’ demiştim, bu düşüncem devam ediyor. Unutmayalım, açıldığında sadece beş on kişinin namaz kılacağı bir Ayasofya Camii başta “şov için açılmıştır” iddiası gibi birçok açıdan Müslümanların aleyhine şahitlik edecektir. Önündeki engelleri kaldıranlardan Allah razı olsun. Ne olursa olsun Ayasofya’yı dolduracağımıza dair bir söz verelim. Ayasofya’yı mahzun etmeyelim. Allah’ın mescitlerine kıymet verelim. Tıpkı Sultan Ahmet gibi Ayasofya da Hristiyanların en azından ziyaretine açılması gerekir. Çünkü Ayasofya, İslam’ı Batı’ya tanıtma limanı olabilecek büyük bir potansiyele sahip” diye konuştu. Mısır Fetva Kurumu’nun İstanbul’un fethini “Osmanlı işgali” olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Mehmed Göktaş hoca, şunları söyledi: “Bizler Sisi’nin bildirisini kabul mü edeceğiz? Tartışılmaya bile değer değiller. Sisi’ye göre kendisi gibi düşünmeyen başta İhvan olmak üzere herkes terörist.”

Şenocak: Korkmadığımızı dünyaya ilan edelim

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak hoca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ayasofya, Allah’tan (cc) başka kimseden korkmamanın adıdır. Eğer aksi olsaydı Batının Haçlı Seferi tehdidine rağmen Sultan Fatih ne İstanbul’a girebilir, ne de Ayasofya’yı esaretten kurtarıp cami yapabilirdi. Ayasofya’yı açarak Allah’tan başka kimseden korkmadığımızı dünyaya ilan edelim. Çocukluğumdan hatırladığım tek cümle, babamın elimden tutup götürdüğü Erbakan Hocamızın mitinglerinin şu sloganıdır; ‘Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın.’ Allah (cc) mutlaka bir gün ‘Ya Rabbi! Ayasofya’da namaz kılmadan canımı alma’ diye yalvaran Müminlerin duasına icabet edecektir.”

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Mısır Fetva Kurumu, İstanbul’un fethini Osmanlı işgali olarak tanımlamış ve “Ayasofya 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildi ve Osmanlılar 1453’te İstanbul’u işgal edinceye ve onu camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldı” ifadesini kullanmıştı. Tepki üzerine geri adım atmış gibi yapan Sisi’nin emrindeki Fetva Kurumu, yeni açıklamada ise “büyük fethin sufi Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştirildiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Sultan Mehmet’le hiçbir bağının olmadığı” skandal iddiasında bulundu.

‘İstanbul’un fethinin işgal diye tanımlanması utanç lekesidir’

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurumu’nun İstanbul’un fethini “Osmanlı işgali” olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti. Karadaği, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı. “İstanbul’un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir” ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır’daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı.