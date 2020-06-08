Ayasofya ibadete mi açılıyor? Son dakika Bahçeli’den Ayasofya'nın açılmasına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunan Bakan'ın tehditvari açıklamalarına sert tepki gösterirken, Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapılacak çalışmalara destek verdi. Bahçeli, "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadete açılmasını istediği Ayasofya Müzesi'yle ilgili olarak kurmaylarına bir çalışma yürütmesi hususunda talimat verdiği iddia edilmişti. Erdoğan'ın kurmayları, 1934 yılında çıkarılan kararnameyle müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın ibadethane olarak tekrar açılması için bu kararnamenin iptal edilmesinin yeterli olup olmadığını araştırıyor.