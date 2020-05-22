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Ayasofya ibadete açılsın bu hasret bitsin

84 yıldır müze bahanesiyle ibadete kapatılan Ayasofya’nın mahzunluğu bitmiyor... Dini STK’lar, “Ayasofya’nın ibadete açılması İstanbul’u fetheden şanlı Sultan’a, onun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:07:00 -
Ayasofya ibadete açılsın bu hasret bitsin

1930 yılında tadilat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camii o gün bu gündür tam 86 yıldır mahzun. Akit’e konuşan STK temsilcileri, Ayasofya’nın ibadete açılma zamanının geldiğini ve geçtiğini söylediler.

Artık cemaatle buluşmalı!

“Ayasofya ibadete açılmalıdır. Çünkü orası fethin sembolüdür” diyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Onun için bunu bekletmenin, geçiktirmenin hiçbir anlamı yoktur. Ayasofya ibadete açılarak cemaatle buluşması bizim talebimizdir. Bir an önce açılmalıdır. Ayasofya’nın ibadete açılmasını istememiz elbette  cami ihtiyacından değildir. Peygamber Efendimiz (SAV) olan hürmetimizin gereğidir” şeklinde konuştu.

Geciktirilmesi yanlış

Yıllardır Ayasofya’nın ibadete açılmasını milletin hasret çektiğini ifade eden Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Ayasofya’nın kapatılma süreci bugün yeniden değerlendirilip ibadete açılma zamanı gelmiştir. Bu bir fırsat olarak da ele alınabilinir. Ayasofya, bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir. Ramazan Bayramına Ayasofya’nın ibadete açılmasını talep ediyoruz. Ayasofya’nın ibadete açılması geldi geçiyor. Geciktirilmesi de yanlıştı” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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