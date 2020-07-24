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Aktüel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:51:00 -
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı

Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet edecek.

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

 

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