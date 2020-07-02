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Gündem

Ayasofya camiye çevrildi mi son dakika Danıştay Ayasofya kararı

Ayasofya ibadete açılacak mı? Fatih Sultan Mehmet’in emaneti İstanbul’un fethinin sembolu fetihden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürüldü. Ayasofya Camii, 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi için hazırlanan protokolde Mustafa Kemal’in imzasının sahte olduğu iddia edilmişti. Son dakika haber olarak takip edilen Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı kararını Danıştay 10. Dairesi açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 07:53:00 - 2020-07-02 08:01:39
Ayasofya camiye çevrildi mi son dakika Danıştay Ayasofya kararı

Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne taşıyan kararın iptali için yapılan başvuru Danıştay gündemine geliyor. İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi. Bu karar, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği açtığı dava. Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor. Danıştay, Ayasofya kararını bugün açıklayacak.

Danıştay kararından sonra adımlar atılır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı programda Ayasofya tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ayasofya ile ilgili karar hakkında, "Ayasofya ile ilgili orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri bellidir. Danıştay kararını verir o karara göre atılması gereken adım neyse atılır" açıklamasında bulundu.

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