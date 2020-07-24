Ayasofya Camisine otobüslerle nasıl gidilir?

Otobüsle Ayasofya'ya nasıl gidilir? İETT otobüs hatları ile Ayasofya'ya ulaşmak için iki farklı güzergah kullanabilirsiniz. Konumunuza göre hangisi yakınsa Eminönü ve Aksaray İETT duraklarından birine gelerek oradan tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçebilirsiniz.

Ayasofya’ya otobüslerle nasıl gidilir?

Beyazıt ya da Eminönü’ne giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Tramvayların 24 Temmuz’da hangi istasyonlar arasında çalışacağı açıklanmadı. Ancak Bağcılar-Beyazıt, Kabataş-Sirkeci güzergahının çalışması bekleniyor. Bu sebeple otobüsle Beyazıt’a gittiğinizde Sultanahmet’e yürüyerek gidebilirsiniz.

Otobüsle Eminönü’ne gitmeniz durumunda şayet Sirkeci istasyonu açıksa bir duraklık mesafe için Eminönü’nden tramvaya binip Sirkeci’de inebilirsiniz. Sirkeci’den ise yürüyerek yolunuza devam edebilirsiniz. Şayet tramvaya binmek istemiyorsanız; Eminönü’nden Sultanahmet’e yürüyebilirsiniz.

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

Ayasofya Camisine gitmek için alternatif güzergahlar

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.