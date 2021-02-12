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Gündem Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu
Gündem

Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu

Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Bohynukalın'ın anayasa çağrısını çarpıtan çevrelerin Prof. Boynukalın'a yönelik linç kampanyasına HKP de katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:43:00 - 2021-02-12 22:49:41
Ayasofya Camisi Baş İmamı'na linç kampanyası! HKP Prof. Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu

 Yeniakit.com.tr 

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ayasofya Camisi'nin Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Cumhuriyet ayarlarına geri dönelim' çağrısı yapmıştı

Müslümanların sesi olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." demişti. Prof. Boynukalın, bu mesajından sonra İslam düşmanı çevreler tarafından hedef alınarak hakkında linç kampanyası başlatıldı.

HKP'den suç duyurusu!

Halkın Kurtuluşu Partisi'nin (HKP) avukatları, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın paylaşımı sebebi ile suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Prof. Boynukalın'a şu suçlamalar yöneltildi. 'Anayasa'yı ihlal', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik', 'görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma', 'görevi kötüye kullanmak' ve 'suçu ve suçluyu övme'

Geri adım atmadı

Hakkındaki linç kampanyası karşısında geri adım atmayan Prof. Boynukalın bugün de paylaşımlarına şöyle devam etti:

"İslam'a ve Hz. Peygamber'e düşmanlık eden Fransa vb. devletlerden alınan kanunlar bizim dinimizle ve örfümüzle çelişmektedir. İslam'ı bir bütün olarak anlayıp ona göre yaşamayı istersek Rabbimiz bize her yönüyle İslamî bir hayat nasip edecektir bugün veya yarın. Hayırlı Cumalar."

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