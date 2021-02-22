Ayasofya Camii'nde bir ilk
Eski Başbakan ve Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca, 26 Şubat Cuma günü vefatının 10. yılında Ayasofya’da yad edilecek.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızı vefatının 10. sene-i devriyesinde sevdası olan Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Anma programı, 26 Şubat Cuma günü akşam namazıyla yatsı namazı arasında Ayasofya Camii'nde gerçekleşecek.